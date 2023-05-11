سرقوا 200 حذاء فاخر ثم اكتشفوا أنها كلها "فردة يمين"

اقتحم مجهولون متجر أحذية في مدينة هوانكايو وسط البيرو وسرقوا 200 حذاءً رياضياً من ماركات عالمية فاخرة، ليتبين لهم لاحقا أنها جميعها للقدم اليمنى (كلها فردة يمين).

وذكرت وسائل اعلام محلية أن قيمة المسروقات بلغت أكثر من 13 ألف دولار أمريكي، وأن هذه التقديرات جاءت من صاحب متجر الأحذية.

ووثقت كاميرا المراقبة بالمتجر الجريمة، حيث أظهرت اللصوص وهم يخلعون القفل الساعة 3.30 صباحاً، قبل أن يهربوا بصناديق الأحذية على دراجة ثلاثية العجلات.