«بعد رحلة غامضة».. مركبة فضاء صينية تعود إلى الأرض

ذكرت وسائل الإعلام الصينية الرسمية، أن مركبة فضاء صينية تجريبية عادت إلى الأرض أمس بعد بقائها في المدار 276 يوماً، لتكمل بذلك مهمة تاريخية لاختبار تقنيات قابلة لإعادة الاستخدام في الفضاء.

وقالت وسائل الإعلام إن المركبة الفضائية غير المأهولة عادت كما هو مقرر لها إلى مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في شمال غرب الصين.

ولم ترد أي تفاصيل حول ماهية المركبة الفضائية والتقنيات المختبرة ومدى الارتفاع الذي حلقت عليه منذ إطلاقها أوائل أغسطس الماضي. ولم ينشر أي صور للمركبة للجمهور.

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن الاختبارات التي أجرتها المركبة تمثل انفراجة «مهمة» في أبحاث الصين في تكنولوجيا المركبات الفضائية القابلة لإعادة الاستخدام والتي ستوفر طريقة ملائمة وغير مكلفة للمهام الفضائية في المستقبل.