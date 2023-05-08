كشافة الإمارات تنظّم المخيم التحضيري الأول في العين

على مدار يومين، نظمت جمعية كشافة الإمارات المخيم التحضيري الأول بمتنزه جبل حفيت بمدينة العين، بمشاركة 65 كشافاً وقائداً يمثلون خمس طلائع من مختلف إمارات الدولة.

وهدف المخيم إلى تدريب المشاركين على المهارات والاحتياجات التي تؤهله لأفضل إعداد للمشاركة بالمخيم الكشفي العالمي، الذي سينظم في كوريا خلال الفترة من الأول إلى 12 أغسطس المقبل، بمشاركة 40 ألف كشاف وقائد من 171 دولة.

وسعى مخيم العين إلى تعريف المشاركين بالمخيم الكشفي العالمي والبرامج والأنشطة المصاحبة لهذا الحدث، وتدريب المشاركين على الأنشطة والبرامج الأساسية التي يتضمنها البرنامج، وإكسابهم المهارات والخبرات المعرفية والعملية التي تسهم في تشكيل وصقل مواهب الكشافين الإماراتيين ليمثلوا الإمارات أفضل تمثيل، إضافة إلى تعارف أعضاء الوفد وتقسيمهم إلى مجموعات وطلائع.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية كشافة الإمارات، الدكتور سالم الدرمكي، أن «الجمعية تسعى لتكون مشاركتها بالحدث العالمي مثالية لأبعد الحدود، وذلك من خلال الانطباع الذي سيتركه كشافو الإمارات بكوريا 2023، والانعكاس الإيجابي الذي سيمارسه الكشافون هناك من خلال مهاراتهم وسلوكهم والإعداد المهني الذي ارتكزوا عليه، وتدريباتهم المتواصلة منذ إعلان المشاركة بالحدث الكشفي العالمي».

من جانبه، قال الأمين العام لجمعية كشافة الإمارات، خليل رحمة، إن «التنوع الذي شهده البرنامج التدريبي بالعين يدل على تنوع المهارات التي تحرص الجمعية على إكسابها للكشافين خلال مشاركتهم بالمخيم الكشفي العالمي، مع التركيز على الهوية الوطنية لوفد الدولة، وأهمية إكساب الكشافين المشاركين قيم وعادات وتقاليد وثقافة المواطن الإماراتي، وهذا ما أكدت عليه ورشة الهوية الوطنية التي قدمتها دائرة السياحة والثقافة في أبوظبي، إذ ركزت على العادات والتقاليد المتوارثة من الآباء، وأهمية الترويج للسنع الإماراتي الذي يعبّر عن ثقافتنا وتقاليدنا، مؤكدين على الاعتزاز بالعلم كرمز للهوية الوطنية والفخر لكل إماراتي».