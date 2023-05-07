تعزيز الإعلام الإماراتي محور أعمال «صحافة الذكاء الاصطناعي» في دبي

يفتتح عالم الفضاء المصري، البروفيسور فاروق الباز، جلسات النسخة الثالثة من المنتدى العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي، موجهاً كلمة إلى الشباب العربي من داخل مساحة المنتدى في الميتافيرس. ومن خلال جلسات المنتدى الذي تنظمه جمعية الصحافيين الإماراتية، بالتعاون مع مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف، ومؤسسة رؤية الإمارات الإعلامية، ورابطة رواد التواصل الاجتماعي.

ويعقد المنتدى هذا العام تحت عنوان «صناعات الإعلام الإبداعية في ظل التكنولوجيا المتقدمة (الذكاء الاصطناعي والميتافيرس)» يومي التاسع والعاشر من مايو الجاري، بالتعاون مع جمعية الصحافيين الإماراتية.

وأكد البروفيسور فاروق الباز على أهمية أن يتخذ الشباب العربي من التطورات التكنولوجية المتسارعة فرصاً واعدة لتطوير مهاراته، وابتكار أدوات وحلول جديدة تعزز سوق العمل العربي في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والميتافيرس والاقتصاد الرقمي.

وقال محمد الحمادي رئيس جمعية الصحافيين الإماراتية: «إن الجمعية تسعى من خلال المنتدى هذا العام لدعم كل الجهود من أجل تشجيع الصحافيين على التعامل مع الذكاء الاصطناعي من خلال تعزيز ثقافة الذكاء الاصطناعي في الإعلام الإماراتي، ودمج تقنياته المختلفة في مختلف القطاعات الإعلامية، لتكون نواة لتعزيز مهارات الصحافيين داخل دولة الإمارات، وتمكينهم من كل أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي».

وأشار الدكتور محمد عبدالظاهر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي، ورئيس المنتدى، إلى أن المنتدى هذا العام سيشهد الإعلان عن أول جائزة عالمية للمحتوى العربي في الميتافيرس، شارك فيها حتى الآن 12 مساحة مختلفة من أربع دول عربية.

ويشارك في المنتدى عدد من الممثلين الحكوميين من دول الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، علاوة على أكثر من 20 جامعة، و30 وسيلة إعلامية عربية وأجنبية.

وسيتم الإعلان عن الفائزين عن أول جائزة متخصصة في الاتصال وصناعة المحتوى في عالم الميتافيرس، وهي الجائزة الأولى من نوعها في العالم.