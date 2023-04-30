بعد تعليمه استخدام الجهاز اللوحي.. ببغاء يجري مكالمة فيديو بنجاح

علم باحثون من الولايات المتحدة وأسكتلندا الببغاوات الأليفة كيفية إجراء مكالمات الفيديو، لتطوير صداقات بعيدة المدى.

واشتملت التجربة على تعلم الببغاوات قرع الجرس الذي من شأنه أن يؤدي إلى قيام مقدم الرعاية بإحضار جهاز لوحي، لتستخدم الطيور مناقيرها لاختيار صورة لطائر آخر على الشاشة، ثم تبدأ مكالمة فيديو.

وقال الفريق إن الببغاوات عرضت سلوكات في أثناء المكالمات تحاكي سلوك الطيور في البرية.

وقالت جينيفر كونا، المتخصصة في دراسة سلوك الببغاء من جامعة نورث إيسترن «كان هناك الكثير من السلوكات الطبيعية التي رأيناها بين الطيور، على الرغم من وجود حاجز بينها».

ولفت الباحثون إلى أن الببغاوات بدأت تكوين صداقات عبر مكالمات الفيديو، ما أظهر تفضيلات إجراء مكالمات فيديو مراراً وتكراراً مع الأصدقاء أنفسهم.

وتشير الدراسة وفق «سكاي نيوز عربية» إلى أن مكالمات الفيديو من طائر إلى طائر يمكن أن تحسن سلوك الببغاوات التي يتم الاحتفاظ بها كونها حيوانات أليفة.