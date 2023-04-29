آخر عطلة نهاية أسبوع في القرية العالمية

تسدل القرية العالمية الستار، غداً بعد منتصف الليل، على موسمها الـ27، في آخر عطلة نهاية أسبوع في هذا الموسم، هي كل ما تبقى لعشاق المتعة والترفيه في القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، حيث تختتم القرية فعالياتها، ولكن ليس قبل أن تمنح ضيوفها فرصة الاستمتاع بعالم أكثر روعة من الترفيه والتسوق والمأكولات العالمية المتنوعة والمميزة في آخر عطلة نهاية أسبوع لهذا الموسم.

تستقبل القرية العالمية ضيوفها من الرابعة عصراً إلى الثانية بعد منتصف الليل، في عطلة نهاية أسبوع ستكون الأكثر تميزاً بكل ما تزخر به من تجارب تسوق رائعة وتجارب عديدة من التسلية والمرح والترفيه، ووجهات فريدة لتناول أشهى المأكولات والاطلاع على ثقافات عالمية مختلفة، لذلك اجمعوا العائلة والأصدقاء واتجهوا للقرية العالمية آخر مرة هذا اليوم.