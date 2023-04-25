توم هانكس يتناول الملوخية بالأرانب في مطعم مصري (فيديو)

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قال ناشروه أنه للنجم العالمي توم هانكس وهو يتناول الطعام في مطعم شعبي في القاهرة.

وحسب الفيديو شوهد توم هانكس رفقه زوجته النجمة ريتا ويلسون، وعدد من الأصدقاء، في أحد المطاعم غرب القاهرة، وهم يتناولون الأكلات المصرية الشهيرة كالملوخية مع الأرانب والموزة وهي قطعة من اللحم، بالشعيرية.

بدوره أكد ناشر الفيديو أنه كان يتواجد في المطعم وفوجئ أن توم هانكس يجلس خلفه رفقة زوجته وبعض أصدقائه وقال: “كنت بتغدي امبارح لقيت توم هانكس و ريتا ويلسون بياكلوا جمبي ملوخية بالارانب و موزة بالشعرية”

كنت بتغدي امبارح لقيت توم هانكس و ريتا ويلسون بياكلوا جمبي ملوخية بالارانب و موزة بالشعرية pic.twitter.com/w8CS1gpLCl — YOUSSEF (@Mariemstho) April 23, 2023