حفلات موسيقية في غابات فرنسا «من أجل صحّة الأشجار»

تحارب عازفة التشيلو، أوليفيا غاي، بطريقة مختلفة للحفاظ على البيئة، إذ تحيي حفلات موسيقية في عدد من غابات فرنسا، للتوعية بالخطر الذي يشكّله التغيّر المناخي على الأشجار، وخصوصاً أشجار التنوب التي يشكّل خشبها عنصراً أساسياً في تصنيع هذه الآلة الوترية.

وتتوالى حفلات أوليفيا غاي اعتباراً من السادس من مايو المقبل، في غابات بمختلف أنحاء فرنسا، إحداها في الشمال، وثانية في الجنوب، وثالثة في المنطقة الباريسية، أما الأبرز فتلك التي تقام في غابة تيست دو بوش، التي اجتاحتها الحرائق الصيف الفائت.

وتقول غاي «سأعزف في هذه الغابة، بعد عام بالضبط من الحريق، لكي أجعل الناس يعودون إلى الموقع». وأسهمت حملة تبرعات العام الفائت في تمويل إعادة تشجير غابة في باريس، بعدما قضى مرض حبر الكستناء على أكثر من نصفها.