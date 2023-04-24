مقتل 3 أشخاص في هانوفر جراء اصطدام قطار بسيارة

قالت متحدثة باسم الشرطة الألمانية، إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم، عندما اصطدم قطار بسيارة عند مزلقان للسكة الحديد، بالقرب من هانوفر.

وأضافت المتحدثة أن الضحايا الثلاث كانوا في السيارة، وقت وقوع الحادث، وهم سائق السيارة (22 عاماً)، وشابتان (20 و22 عاماً).

وقالت المتحدثة إن السيارة سارت نحو المزلقان، على الرغم من إغلاق الحاجز. وأضافت أنه كان هناك نصف حاجز، عند المزلقان لا يمتد إلى عرض الطريق بالكامل.

وتابعت أن القطار الإقليمي اصطدم بالسيارة «وهو في أقصى سرعة».

ودفع القطار السيارة أمامه لمئات الأمتار، فيما ركاب السيارة الثلاثة كانوا فارقوا الحياة لدى وصول قوات الإنقاذ.