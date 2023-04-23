نعى نفسه قبل أسبوع ثم أدّى "العمرة" .. رحيل الفنان السوري محمد قنوع بنوبة قلبية

توفي الممثل السوري، محمد قنوع، الليلة الماضية، السبت، عن عمر ناهز 49 عاما إثر إصابته بنوبة قلبية، في رحيل مفاجىء خلف صدمة كبيرة في الشارع السوري.

ونعت نقابة الفنانين السوريين عبر صفحتها على فيسبوك وفاة قنوع، قائلة "نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية تنعي إليكم وفاة الزميل النجم محمد قنوع.. لروح فقيدنا الرحمة والسكينة ولنا ولأسرته وأحبائه خالص الصبر والعزاء في هذا المصاب الجلل".

وبدأ محمد قنوع مسيرته مع الفنان السوري ياسر العظمة في العام 1995، وشارك في الأجزاء المتعاقبة من السلسلة الكوميدية الشهيرة "مرايا"، إلى جانب أعمال أخرى.

وبرز محمد قنوع أيضا من مسلسل "باب الحارة" الذي وثق الحياة في سوريا خلال الانتداب الفرنسي، وعرف الممثل بدور "سعيد الحميماتي"، كما شارك في عدد من الأعمال التي عرفت بمسلسلات البيئة الشامية، وآخرها "العربجي"، و"زقاق الجن" اللذان عرضا في شهر رمضان.

يذكر أن قنوع الذي قام بأداء العمرة الأسبوع الماضي، نشر عبر صفحته في فيسبوك يوم الجمعة، ذكرى وفاة والده، قائلا: "يا هلالاً غاب عن عيني وراح تاركاً في القلب ناراً واستراح رحمك الله وعوضك الجنة".

وودعت ماسة ابنة الفنان السوري والدها، الذي فارق الحياة جراء إصابته باحتشاء في عضلة القلب، ونشرت ماسة صورة له التقطتها مؤخرا داخل الحرم المكي، أثناء ذهابهما لأداء مناسك العمرة، وعلقت عليها برسالة وداع قصيرة عبر خاصية الاستوري بحسابها على "انستغرام"، وكتبت قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمك يا حبيبي".

يذكر أن محمد قنوع نعى نفسه منذ أسبوع واحد فقط، بمناسبة وفاة شخصية شومان التي جسدها ضمن أحداث مسلسل العربجي، بعد أن قتل في الحلقة 21 على يد عبدو العربجي.

ونشر قنوع صورة شخصية له بدور شومان وعلق قائلا: "وداعا شومان".

وحقق "العربجي" أرقاما قياسية على كل المستويات، إذ قاربت مشاهداته على تطبيق "تيك توك" نصف بليون مشاهدة، مع وصوله إلى المرتبة الأولى في المسلسلات السورية واللبنانية على محرك البحث "جوجل".

ومحمد ابن عائلة قنوع الفنية الشهيرة بدمشق والتي اشتغلت لسنوات على المسرح الكوميدي "دبابيس" تحت اسم "الأخوين قنوع"، وهو ابن الفنان والمخرج الإذاعي الراحل مروان قنوع.