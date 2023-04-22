العيد في دبي.. مرح وترفيه وفعاليات ومغامرات في وجهات استثنائية

تقدم دبي هذا العام باقة متنوعة من التجارب الخارجية والتفاعلية لسكان وزوار المدينة والتي ستمكنهم من الاستمتاع بها خلال إجازة عيد الفطر السعيد، لتؤكد على مكانتها العالمية كمدينة نابضة بالحياة، بدءاً من تجارب المغامرات في حتا، وجمال الصحراء والكثبان الرملية، إلى مجموعة متنوعة من الأنشطة في الهواء الطلق والعروض الترفيهية في مختلف أرجاء المدينة. فهناك الكثير من الخيارات التي تناسب جميع الأعمار والميزانيات والأذواق، لذا، قبل بدء فصل الصيف، أعدت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي قائمة بالعروض الممتعة التي يمكن للجميع الاستمتاع بها.

تجربة حتا

"حتا" الواقعة في قلب جبال الحجر الخلابة، هي الوجهة المثالية للاحتفال بعيد الفطر والاستمتاع بتجارب خارجية مشوقة. ويقدم مركز مضمار حتا للدراجات الهوائية الجبلية لعشاق المغامرة مجموعة من مسارات التحدي التي تناسب جميع المهارات.

وفي الوقت نفسه، يمكن لهواة التاريخ استكشاف قرية حتا التراثية، التي تقدم لمحة عن الحياة التقليدية في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مبانيها المرممة والمعارض وورش العمل، وبالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن تجربة أكثر هدوءاً، توفر حديقة النحل ومركز الاكتشاف جوًا هادئًا يمكن للزوار من خلاله التعرف على الدور الحيوي الذي يقوم به النحل في نظامنا البيئي، إلى جانب فرصة تذوق العسل المحلي. سواء كنتم تبحثون عن المغامرة أو الثقافة أو الاسترخاء، تعد حتا وجهةً للاستمتاع بعطلة عيد لا تنسى.

تجارب في الصحراء

تعد الصحراء وجهة مذهلة للاحتفال بعيد الفطر والاستمتاع بدرجات الحرارة المعتدلة في هذا الوقت مع تجارب فريدة. فتجربة الحياة البدوية في مرموم هي فرصة لابد من تجربتها، حيث تقدم نظرة على الطريقة التقليدية لحياة البدو. كما يمكن للزوار الاستمتاع بركوب الجمال، ومشاهدة عروض الصقور، وتذوق المأكولات التقليدية، ومراقبة النجوم في سماء الصحراء الصافية.

ومن أجل مشاهدة مذهلة للصحراء، فإن رحلة بالمنطاد الهوائي تعتبر نشاطًا لا يُنسى. ويمكن للركاب مشاهدة شروق الشمس الرائع على الصحراء، ورؤية المساحات الشاسعة من الكثبان الرملية. وأخيرًا، فإن بحيرات الحب قرب محمية المرموم في منطقة القدرة الخلابة، توفر في قلب الصحراء جواً هادئاً للزوار للاسترخاء والاستمتاع بالجمال الطبيعي للصحراء. وسواء كان الأمر يتعلق بالمغامرة أو الاسترخاء أو الاستكشاف، فإن الصحراء تقدم مجموعة من التجارب التي تجعل من الاحتفال بعيد الفطر ذكرى استثنائية.

اختبر مستويات الأدرينالين في العيد

أما للباحثين عن تجربةٍ مليئةٍ بالأدرينالين خلال عطلة العيد وبعدها، فإن توفّر دبي مجموعةً كبيرةً من الخيارات، وأبرزها حلبة دبي أوتودروم التي تقدم فرصةً مشوقة لاختبار مهارات القيادة على حلبة السباقات الوحيدة في المدينة، مع توفّر مجموعةٍ من تجارب القيادة، أبرزها الكارتينغ وقيادة السيارات الرياضية ليكون المكان المثالي للباحثين عن الإثارة والتشويق، وهناك خيارٌ آخر هو سكاي دايف دبي، حيث يمكن للضيوف القفز والاستمتاع بالشعور الرائع للسقوط الحر من الارتفاعات الشاهقة. ويمكن للزوار اختبار متعة القيادة على الكثبان الرملية عبر الصحراء في سيارات الدفع الرباعي مع توفّر كل هذه الأنشطة التي ترفع مستويات الأدرينالين، لتكون دبي الوجهة الأمثل للحصول على عطلة عيد لا مثيل لها.

أوقات مرحة لكافة أفراد العائلة

تضم دبي العديد من الأماكن التي تزخر بالأنشطة العائلية، فمنطقة السيف واحدة منها، فهي وجهة ساحرة تطل على الخور، وتجمع بين النمط المعماري القديم والمباني العصرية، وتعكس المنطقة تراث دبي العريق، ومبانيها المشيدة بالحجر الرملي، وتضم عدداً من المطاعم التي تقدم أشهى المأكولات المحلية. فيما تعتبر حديقة الصفا مساحة خضراء هادئة في قلب المدينة للنزهة أو ركوب الدراجة أو لعبة الفريسبي.

وأما سوق رايب، الذي يقام في حديقة أكاديمية الشرطة بدبي في منطقة أم سقيم، فهو نشاط عائلي ممتع آخر يضم أماكن عديدة لتناول الطعام، وبيع المحاصيل المحلية والأعمال اليدوية، ويشكّل وجهة تسوّق مثالية لسكان المدينة وزوّارها. وهو مكان رائع لقضاء يوم من الاسترخاء مع العائلة.

وخلال عطلة عيد الفطر، يمكن للعائلات التوجه إلى "أولي أولي"OliOli®، متحف اللعب التجريبي، إذ يعد وجهة مثالية للصغار، ويمكن شراء باقة عائلية تجمع عشرة أفراد من العائلة في نشاط واحد معاً، الأمر الذي يوفر طريقة معقولة التكلفة لقضاء وقت ممتع. ويعتبر المتحف واحداً من الأماكن المفضلة للأطفال في المدينة.

إقامة فريدة

ويمكن للراغبين في تجربة إقامة استثنائية قضاء عطلة العيد في أماكن مختلفة، مثل مخيم حتا الذي يقدم تجربة تخييم صحراوية مع الخيام والمقطورات وسط الجبال الحجرية الوعرة. ويوفر "نيست"Nest تجربة فريدة للسكن، ويقدم تجربة فاخرة وصديقة للبيئة خارج المدينة. فيما توفر "تيرا سويل" Terra Solis تجربة لا مثيل لها، وتقدم خيام سفاري فاخرة مجهزة بجميع وسائل الراحة الحديثة، حيث يمكنكم التمتع بإقامة فريدة، كنوع من التغيير عن الإقامة التقليدية في الفنادق، وفرصة للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة في دبي.

يوم على الشاطئ

توفر شواطئ دبي وجهة مثالية للعائلات للاستمتاع بعطلة العيد القادمة. وللباحثين عن فرصة جيدة لتمضية النهار، يعتبر منتجع شاطئ العنوان خيارًا رائعًا، مع ثلاثة حمامات سباحة بما في ذلك أطول مسبح مترامي الأطراف في العالم، بحسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية، والكراسي المريحة على الشاطئ الرملي الأبيض، فيما يمكن للأطفال اللعب في منطقة رشّ الماء الخاصة.

كما يمكن الاستمتاع سينترا بيتش ريزورت دبي بمناطق الجذب المائية الخاصة بهم بما في ذلك منطقة اللعب المائية الممتعة للأطفال، والمنزلقات المائية ونقاط القفز عن المنحدرات الصخرية. أما للعائلات التي تبحث عن رحلة ليوم واحد، فإن حديقة شاطئ الممزر توفر خياراً للوصول إلى أربعة شواطئ، والعديد من الأنشطة للترفيه المناسبة للجميع.

ويضم شاطئ جي بي آر، الأكثر ازدحامًا في دبي، مجموعة واسعة من المطاعم ومناطق الترفيه، ومنطقة الترفيه المائية للأطفال. أما إن كنت ممن يفضلون الهدوء والسكينة، فإن ميركاتو بيتش يعتبر مقصداً ساحرًا وهادئًا مع إطلالة رائعة على برج خليفة. فيما يوفر شاطئ جميرا الظروف المثالية لممارسة رياضة التزلّج الشراعي، كما يمكنكم التسجّيل للمشاركة في حصص تدريبيّة أو استئجار معدات التزلّج الشراعي والتجديف وركوب الكاياك، ثم الاستمتاع بوجبة صحية في "سيركل كافيه".