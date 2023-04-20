أفضل طاهية في العالم.. مكسيكية

توجت الطاهية المكسيكية، إيلينا ريغاداس، بجائزة أفضل طاهية في العالم، بحسب تصنيف «50 بست» البريطاني، أول من أمس.

وللعام الثالث على التوالي، يكافئ التصنيف طاهية من أميركا اللاتينية، بعد الكولومبية ليونور إسبينوزا في عام 2022، والبيروفية بيا ليون في عام 2021.

وفي مطعمها الذي افتُتح في عام 2010 في فندق خاص داخل حي روما بالعاصمة مكسيكو سيتي، تقدّم إيلينا ريغاداس أنواعاً مطوّرة من الأطباق المكسيكية التقليدية، من خلال قائمة طعام تتغير يومياً بفضل المكونات الموسمية والمحلية من صغار المنتجين.

وصنعت اسماً لنفسها باستخدام المعكرونة المصنوعة يدوياً، مثل: تورتيليني هويا سانتا (الفلفل المكسيكي). كما تقدم الببيان (صلصة محضرة من الخضار المهروسة، قد تعود أصولها إلى مطابخ حضارتي الأزتك والمايا) مع الفستق، وتاكو رومريتوس (عشب طازج)، وتامال (طبق موروث من السكان الأصليين) من الذرة تقدم مع الكريمة المدخنة الدافئة.

وقال مدير المحتوى في تصنيف «50 بست» البريطاني للمطاعم، وليام درو: «إنه لشرف كبير أن أقدم جائزة هذا العام إلى إيلينا ريغاداس، وهي طاهية تمهد الطريق للأجيال الآتية من النساء الرائدات في المكسيك وخارجها».

وتعلمت إيلينا، وهي سليلة عائلة كبيرة، الطبخ منذ الطفولة، ثم درست الأدب الإنجليزي في الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك. ومع ذلك، لم تتوقف عن الطهي وعملت في المطاعم طوال دراستها وأصبحت طاهية في نهاية مسيرتها الجامعية.