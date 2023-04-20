أرباح «نتفليكس» تتراجع في الــربع الأول

أعلنت شركة الترفيه وخدمات البث المباشر عبر الإنترنت «نتفليكس

»، أول من أمس، تراجع أرباحها خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وذكرت الشركة أن إجمالي أرباحها خلال الربع الأول بلغت 1.31 مليار دولار، بما يعادل 2.88 دولار للسهم الواحد، مقابل 1.60 مليار دولار، بما يعادل 3.53 دولارات للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون أرباحاً تعادل 2.86 دولار للسهم.

في الوقت نفسه زادت إيرادات الشركة خلال الربع لأول من العام بنسبة 3.7% سنوياً إلى 8.16 مليارات دولار، مقابل 7.87 مليارات دولار في العام الماضي. وذكرت الشركة أن عدد مشتركيها بلغ 232.5 مليوناً في الربع الأول، وأن اشتراكاتها الجديدة المدعومة بالإعلانات تسير بشكل جيد.