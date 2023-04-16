إيلون ماسك يجهّز نفسه لمنافسة «تشات جي بي تي»

أسس إيلون ماسك، أخيراً، شركة جديدة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، أطلق عليها اسم «إكس. إيه آي» (X.AI) في ولاية نيفادا الأميركية.

وتهدف الشركة الجديدة إلى منافسة شركة «أوبن إيه آي» الناشئة، التي صممت روبوت المحادثة «تشات جي بي تي» القائم على الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي يتفاعل مع البشر ويستطيع إنتاج كل أنواع النصوص عند الطلب.

وأدى النجاح الذي حققه هذا البرنامج، منذ إطلاقه في نوفمبر الفائت، إلى تسابق شركات التكنولوجيا على توفير هذه التكنولوجيا ذات القدرات المتقدمة.

وأفادت وسائل إعلام متخصصة عدة

، منذ فبراير الفائت، بأن إيلون ماسك سيستثمر في مجال الذكاء الاصطناعي.

ونقلت عن مصادر لم تسمّها أن ماسك وظّف، أخيراً، إيغور بابوشكين ومانويل كرويس، اللذين سبق أن عملا لحساب مختبر «ديب مايند» للذكاء الاصطناعي ضمن مجموعة «ألفابت»، مالكة «غوغل».

وأشارت إلى أن ماسك اشترى في الآونة الأخيرة نحو 10 آلاف معالج رسوم، وهي حواسيب ضرورية لتدريب البرامج اللغوية التي تقوم عليها نُظم الذكاء الاصطناعي التوليدي.