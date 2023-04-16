«منتجع سيزرز بالاس دبي».. عروض مميزة في عيد الفطر

يدعو «سيزرز بالاس دبي»، المنتجع الفاخر على جزيرة بلوواترز الحاصل على تصنيف (5 نجوم) من «فوربس»، سكان الإمارات ودول مجلس التعاون إلى الاحتفال بعيد الفطر المبارك في أجواء رائعة على شاطئ الخليج العربي في تجربة مميزة يحصلون خلالها على رصيد يومي لتناول الطعام ورصيد سبا وخصم 25% على حجوزات الغرف.

ويمتد المنتجع على شريط ساحلي بطول 1.7 كيلومتر من الرمال البيضاء، حيث يمكن للضيوف الاسترخاء على الشاطئ الخاص للمنتجع، والذي يبلغ طوله 500 متر، أو أي من أحواض السباحة الخارجية المبرّدة والنوادي الشاطئية. كما يقدم المنتجع لضيوفه فرصة الاستفادة من الرصيد اليومي لتناول الطعام في مجموعة من المطاعم التي تقدم مأكولات متنوّعة، مثل: مطعم «ديمون دك» للشيف ألفين لينغ، الذي يقدم المأكولات الآسيوية بلمسة إبداعية، ومطعم «هيلز كيتشن» للشيف غوردن رامزي، الذي يقدم مأكولات عالمية، ومطعم «فينوس» المستوحى من أجواء ساحل بلدة أمالفي الإيطالية، إضافة إلى مطعمي «ذا روباتا وتاكاهيسا» للمأكولات اليابانية، مع الاستمتاع بأنشطة الترفيه الحي في نادي «هافانا سوشل كلوب». كما يمكن للضيوف الاستمتاع بالعلاجات التي تساعد على الاسترخاء، وتجديد نشاط الجسم في «كوا سبا» ومركز «يونغ لندن» للحصول على تجربة متكاملة.