«بلازو ڤيرساتشي دبي».. عروض العيد لجميع أفراد العائلة

يُطلق فندق «بلازو ڤيرساتشي دبي» سلسلة من العروض المميّزة بمناسبة عيد الفطر المبارك، ويدعو الضيوف إلى الاحتفال والاستفادة من عروض ملائمة لجميع أفراد العائلة.

ويستضيف الفندق الفاخر من 21 إلى 30 أبريل الجاري، عطلة ولا أروع بمناسبة العيد، تشمل عروضاً حصرية في السبا والمطاعم ليستمتع الضيوف بلحظات من العمر مع الأحباء.

ومن وحي حُسن الضيافة التي تشتهر بها علامة «ڤيرساتشي»، تشمل باقة العيد في فندق «بلازو ڤيرساتشي دبي» الإقامة غرفة أو جناحاً فاخراً من تصميم «ڤيرساتشي»، والفطور اليومي في مطعم «جياردينو» الشهير، إلى جانب حسم بنسبة 20% على المأكولات والمشروبات، وحسومات حصرية في السبا. كما يتيح للضيوف فرصة المشاركة في مغامرات مائية على متن مركبات غير آلية مثل التجديف أو الكاياك أو الدرّاجات المائية مرّة واحدة خلال فترة الإقامة.