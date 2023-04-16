«دبي باركس آند ريزورتس»: «الأطفال يأكلون مجاناً»

يقدم «موشنجيت دبي»، أحد متنزهات «دبي باركس آند ريزورتس» الرئيسة، وأكبر مدينة ترفيهية في المنطقة مستوحاة من هوليوود، خلال العيد عرضاً مسرحياً راقصاً على الهواء مباشرة بعنوان «إلومينيت»، سيبهر الضيوف برقصاته المميزة وتأثيراته البصرية الخلابة، التي تروي قصة ضوء سحري يجسد القوة الهائلة للأمل، ويأخذ الضيوف في رحلة رائعة مليئة بالتفاؤل والطموح. كذلك سيحظى الضيوف بفرصة ركوب العديد من الأفعوانيات المذهلة، والاستمتاع بألعاب المناطق المغلقة، ومقابلة شخصيات الأفلام المفضلة لديهم في أجواء العيد الاحتفالية وزينته وديكوراته الزاهية.

بدوره، يقدم «ليغولاند دبي ريزورتس» مغامرة عيد الفطر المبارك للعب والإقامة والترفيه، والتي تشمل إمكانية دخول «ليغولاند دبي الترفيهي» والاستمتاع بفعالية «أبطال ليجو سيتي» المقامة بها، والاستمتاع بأكثر من 60 مرفقاً ترفيهياً، مع عرض «الأطفال يأكلون مجاناً»، سواء ببوفيه «مطعم القيصر للبيتزا والمعكرونة» أو بمطعم «الأمواج».