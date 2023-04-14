مصرية تذبح خطيبها وهما يستعدّان للزفاف .. وشقيقها ساعدها باخفاء الجثة

شهد مركز جهينة بمحافظة سوهاج جنوبي القاهرة، جريمة مشابهة لجريمة القتل الشهيرة التي راحت ضحيتها الطالبة نيرة أشرف، لكن الضحية هذه المرة شاب ذبحته خطيبته لرغبته بالانفصال عنها.

فقد تلقى مدير أمن سوهاج إفادة من مأمور مركز شرطة جهينة، بعثور الأهالي، صباح الخميس، على جثة شاب عشريني مذبوح من الرقبة وبجسده عدة طعنات، وملقى وسط الأراضي الزراعية قرب منطقة المقابر.

الشرطة أخطرت النيابة العامة التي حضرت وعاينت الجثة وقررت نقلها للمشرحة تحت تصرفها، وتم تشكيل فريق أمني لكشف غموض الجريمة.

وتوصلت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى أن الشاب من نفس المنطقة، وأنه كان قد عقد قرانه على إحدى الفتيات مؤخرا، وكان يستعد للزفاف.

وحسب شاهد عيان من قرية نزة البحرية في سوهاج، ويدعى حامد خميس، قال إن المجني عليه كانت معه جميع متعلقاته، مما جعل الشرطة توجه بحثها نحو أن سبب الجريمة الانتقام لا السرقة.

وأضاف أن جيران عروس المجني عليه شهدوا أنهم سمعوا مشاجرة، مساء الأربعاء، بين الضحية وخطيبته قبل عدة ساعات من اختفائه.

وحسب "سكاي نيوز عربية" تم ضبط العروس، وبتضييق الخناق عليها في الاستجواب الأمني اعترفت أنها قتلت خطيبها بعد مشاجرة بينهما، بسبب رغبته في إنهاء العلاقة على غير رغبتها.

وادعت المتهمة أنها لم تكن تقصد القتل وكانت ترغب في تخويفه فقط، لكن الأمور تطورت باشتباكه معها.

وبعد وقوع الجريمة استعانت المتهمة بشقيقها للتخلص من الجثة بإلقائها في منطقة العثور عليها.

وتمت إحالة المتهمة وشقيقها للنيابة العامة التي تولت التحقيق معهما، وأمرت بتحريز سلاح الجريمة.

وفي يونيو الماضي شهدت مصر جريمة قتل مروعة، حيث أقدم طالب بجامعة المنصورة يدعى محمد عادل على ذبح زميلته نيرة أشرف وسط الشارع لرفضها الارتباط به، وقضت المحكمة بإعدامه.