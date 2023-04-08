معتمر يحمل والدته على كتفيه ويطوف بها حول الكعبة (فيديو)
جسد أحد المعتمرين قوله تعالى "وبالوالدين إحسانا" جوار الكعبة المشرفة، حيث تصدر فيديو من داخل المسجد الحرام، مساء أمس الجمعة، منصات التواصل الاجتماعي في السعودية، وذلك بعد أن راج مقطع فيديو بشكل واسع لأحد المعتمرين يحمل والدته على كتفيه للطواف بالكعبة المشرفة خلال أدائهما مناسك العمرة.
وأظهر الفيديو المتداول مشهداً عفوياً لصورة الوفاء الحقيقي للابن وهو يحمل والدته وسط فرحة غامرة من والدته، في الوقت الذي سطر فيه ناشطو التواصل الاجتماعي أروع العبارات في بر الوالدين.
🎥 #فيديو | معتمر يحمل والدته على كتفيه ويطوف بها حول الكعبة لأداء مناسك #العمرة.— عكاظ (@OKAZ_online) April 7, 2023
(متداول)#عكاظ#ان_تكون_اولاhttps://t.co/hiZirp74eV pic.twitter.com/VGdrrhVT9E
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