«قايلة جوازات دبي».. جوائز ومعلومات عبر أثير «الأولى»

تتابع إذاعة «الأولى»، من شبكة الأولى الإذاعية، التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بث برنامج «قايلة جوازات دبي»، بالتعاون مع الإدارة العامّة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، طيلة شهر رمضان المبارك، الذي يقدم مجموعة من الجوائز يومياً، بالإضافة إلى جائزة قيّمة كل خميس، من خلال أسئلة تهدف إلى إحياء روح التراث الإماراتي الأصيل، والتعرف إلى ثقافة دولة الإمارات وحضارتها وإنجازاتها وجهودها، إضافة إلى أسئلة تعريفية عن خدمات الإدارة.

ويستضيف البرنامج، الذي يقدمه سالم محمد، من الساعة 14:00 إلى 15:00، يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع، ضيوفاً من الإدارة العامّة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، لاطلاع المجتمع على أهم وآخر الخدمات والمشاريع. وحلّ نائب مدير عام الإدارة العامّة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، اللواء عبيد مهير بن سرور، ضيفاً على البرنامج. وأشار إلى أن تطوير مشاريع الخدمات الذكية هو إحدى استراتيجيات الإدارة في تقديم هذه الخدمات، لدورها الكبير في توفير الوقت والجهد على المتعامل.

بينما أكد مساعد المدير العام لشؤون قطاع المنافذ الجوية، اللواء طلال أحمد الشنقيطي، الذي حلّ ضيفاً على حلقة نهاية الأسبوع، السعي الدؤوب والمستمر من قبل الإدارة لتطوير خدماتها، باستخدام النظم الحيوية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، لتوفير تجربة سفر ذكية باستخدام بصمة الوجه في العديد من خدماتها، إذ بلغ عدد البوابات 122 بوابة منتشرة في صالات المغادرين والقادمين في مطارات دبي، والتي تم تحديثها أخيراً، بحيث يمكن للمسافرين المسجلين مسبقاً في النظام المرور عبرها من خلال البيانات البيومترية، دون الحاجة إلى استخدام مستندات السفر.