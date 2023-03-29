مصر..الطفل شنودة يفقد الوعي عند تسليمه لأمه بالتبني

كشف مصدر طبي بأحد المستشفيات المصرية أن الطفل شنودة فقد الوعي عقب استلام والديه بالتبني له، وقد أجريت له فحوصات طبية كاملة مثل صورة الدم الكاملة وتحليل البول والسكري وغيره، للاطمئنان على حالته الصحية

وأشار موقع "القاهرة 24" أن الطفل شنودة، اصيب بوعكة صحية أدت إلى فقدانه الوعي نتيجة درجة الحرارة المرتفعة، وتم نقله إلى مستشفى السيدة العذراء بالزيتون، للاطمئنان على صحته.

وعقدت أسرة الطفل شنودة، مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن تفاصيل استلامه بعد قرار جهات التحقيق.

وأعلنت السيدة آمال، والدة الطفل شنودة بالتبني، استلام الطفل شنودة من دور رعاية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

وأعلن المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة حقوق الإنسان، ومحامي أسرة الطفل شنودة بالتبني عدم تغيير الاسم الأول للطفل شنودة بالتبني وأنه سيظل كما هو.