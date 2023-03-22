محمد بن زايد: «أم الإمارات» نبع العطاء محمد بن راشد يطلق مبادرة «من مثل أمي» لتكريم أمهات إماراتيات صاحبات تضحيات استثنائية

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الأمهات في يومهن الذي يتزامن مع الـ12 من مارس من كل عام، وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة على حسابه الرسمي: «نبع العطاء والمحبة ومصدر الإلهام، أمي و(أم الإمارات).. فاطمة بنت مبارك.. في يوم الأم كل الأماني والتهاني والدعوات لكِ ولأمهاتنا في الوطن الغالي والعالم». وكشف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في هذه المناسبة، عن إطلاق مبادرة «من مثل أمي» ضمن مبادرات محمد بن راشد، وقال سموه في تغريدة على حسابه الرسمي «الأم رحمة.. الأم بركة.. الأم جنة.. الأم باب من أبواب السماء.. أمهات إماراتيات صاحبات تضحيات استثنائية، اخترناهن لتكريمهن في شهر رمضان أمام مجتمع الإمارات والعالم، مع إطلاقنا لمبادرة (من مثل أمي)».

وقالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية: «في يوم الأم.. تحية إجلال وتقدير للأمهات في الإمارات والعالم.. الرمز الملهم للحب والتفاني والإخلاص».

وأضافت سموها، في كلمة لها بمناسبة يوم الأم: «يسعدنا أن نحتفي بدوركن العظيم في رفعة الأوطان، وتسطير التاريخ بقصص استثنائية ستظل شاهدة على مكانتكن وجهودكن في تربية أجيال تحمل معاني الحب والوفاء والقيم النبيلة، وتفخر بهويتها الوطنية، بما أسهم في صناعة قادة وشخصيات مؤثرة، ازدهرت بها الإنسانية والمجتمعات، وتقدمت بها الدول».

رئيس الدولة:

«أمي و(أم الإمارات).. فاطمة بنت مبارك.. في يوم الأم كل الأماني والتهاني والدعوات لكِ ولأمهاتنا في الوطن الغالي والعالم».

نائب رئيس الدولة:

«أمهات إماراتيات صاحبات تضحيات استثنائية اخترناهن لتكريمهن في شهر رمضان أمام مجتمع الإمارات والعالم».