«الإمارات اليوم» تواكب شهر رمضان المبارك بمجموعة واسعة من البرامج والزوايا المتنوعة

تطلق «الإمارات اليوم» مجموعة متنوعة من البرامج والزوايا الجديدة لمواكبة شهر رمضان المبارك، للنشر من خلال نسختها الورقية، وموقعها الإلكتروني، وجميع منصاتها الرقمية.

وتتنوع البرامج والفقرات والزوايا الجديدة بين الروحانية والتثقيفية والترفيهية، لتلبية تطلعات شرائح واسعة من القراء، ومن مختلف الفئات العمرية.

ويستمر الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الحداد، كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، في تقديم إجابات عن أسئلة القراء المتعلقة بالشؤون الدينية، لاسيما الفتاوى الخاصة بحياة المسلم، وذلك ضمن برنامج «اسأل الحداد»، الذي درجت «الإمارات اليوم» على بثه عبر الموقع الإلكتروني خلال السنوات الماضية.

«بعدسة الموبايل»

وهي فقرة يومية سيتم بثها قبيل الإفطار، وتحمل لقطات مصورة من خلال الموبايل، ترصد وتوثق مظهراً من مظاهر الخير والجمال في الإمارات، إلى جانب أنشطة الجمهور في مختلف المواقع، من مراكز تجارية وحدائق وساحات عامة ومرافق سياحية، وغيرها.

«خير بلادي»

برنامج يومي للشيف مريم الزعابي، ويقدم وصفات متنوعة، مكوناتها من مزارع الإمارات المستدامة، وتجمع فيها بين النظام الغذائي المتوازن والتراث المحلي، بما يسهم في استدامة هذا التراث ونقله إلى الأجيال الجديدة بأسلوب سهل وخطوات سريعة.

«حلي صيامك»

تقدم الشيف الشابة سارة الشحي، من خلال هذا البرنامج، وصفات لحلويات ومشروبات باردة وساخنة لا تكتمل من دونها موائد رمضان، وتتميز هذه الوصفات بقيمها الغذائية والبساطة والسهولة، والأهم أنها مستمدة من تراث الإمارات ومطبخها الغني، بما يسهم في استدامة هذا التراث ونقله إلى الأجيال الجديدة بأسلوب سهل وخطوات سريعة.

«صيامك صحي»

يقدم إطلالة يومية مع أطباء وخبراء تغذية لتقديم نصائح ووصفات طبيعة وعلمية متعلقة بالصيام، خصوصاً لمن يعانون بعض الأمراض المزمنة.

«على مائدة نجم»

وهي زاوية تتضمن طقوس وأجواء مجموعة من نجوم كرة القدم المحلية خلال الشهر الفضيل، عبر حوارات يختلط فيها الرياضي بالروحاني والأسري، وبطريقة مشوقة.

مبادرات الخط الساخن

تستمر الصحيفة على نهجها المعتاد منذ سنوات بعيدة، في التركيز على المبادرات الإنسانية والخيرية خلال الشهر الفضيل، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة، وذلك من خلال صفحتين يوميتين، تُنشر فيهما قصص من يحتاجون للعون والمساعدة، ممن يمرون بظروف قاسية، صحية ومالية وأسرية وتعليمية، حيث تمكنت «الإمارات اليوم»، وبفضل المتبرعين الكُثر وأصحاب الأيادي البيضاء، من تفريج كُرب المئات منهم خلال السنوات الماضية.

سلع وأوزان

وهي صفحة تنشر مرتين في كل أسبوع، ويتم فيها تسليط الضوء على سلعة يتم تداولها على نطاق واسع في شهر رمضان، وذلك عبر التركيز على جوانب تهم المستهلكين، مثل أنواع السلعة ومصادرها وأسعارها في مختلف منافذ البيع، وأحجامها المتداولة، والأسماء التجارية، وغيرها من الزوايا.

«فوالة رمضان»

وهي مسابقة ذات مضمون تفاعلي، إذ يُطلب من القراء الكرام إرسال صور لموائدهم الرمضانية، عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بالمسابقة،

ويتم نشر صور المشاركين عبر خاصية «ستوري» في «إنستغرام»، ويصوّت المتابعون لاختيار أفضل مائدة. ويستمر التصويت لمدة 24 ساعة، وتفوز الصورة التي تحصل على أعلى نسبة مشاركة. ويتم نشر المسابقة مرة واحدة أسبوعياً في شهر رمضان المبارك.

«ألغاز رمضان»

مجموعة من الأسئلة المتعلقة بشهر رمضان المبارك، يتم نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، مرة واحدة يومياً طيلة الشهر المبارك.

ويتم اختيار فائز واحد بعد 24 ساعة من نشر المسابقة.

«تخيلوا» مع محمد الجناحي

برنامج معلوماتي يبث على منصات «الإمارات اليوم» بمعدل حلقتين أسبوعياً على مدار شهر رمضان الكريم، من قلب سوق دبي القديم. يأخذ مقدم البرنامج محمد الجناحي المشاهد في جولة ممتعة في أرجاء السوق وزواياه، ضمن مقابلات مع البائعين والزوّار، وتجارب عملية مثيرة، تحكي أسراراً وحقائق ومعلومات عن نكهات التوابل.

• برامج وفقرات جديدة تلبي تطلعات شرائح واسعة من القراء من مختلف الفئات العمرية.