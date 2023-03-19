وفاة أسد تنزانيا الشهير في مواجهة دامية مع أسود أصغر سناً

فقدت تنزانيا أمس واحدا من أشهر نجومها المعروفين هو الأسد المشهور بلبدته الكثيفة، بوب جونيور، بعد أن قضى في مواجهة مع أسود أخرى أصغر سناً، بحسب ما أفادت السلطات المعنية بالحياة البرية.

وقالت الناطقة باسم هيئة المتنزهات الوطنية في تنزانيا كاثرين مبيني لوكالة فرانس برس إن جونيور البالغ 12 عاماً قُتل الأسبوع الفائت في قتال دامٍ مع أسود منافسة.

وأوضحت أن «من الشائع أن تتقاتل الحيوانات على الأراضي في سن معينة، وخصوصاً الأسود». وغالباً ما كان هذا الحيوان يوصف بأنه «أسد سيرينغيتي»، وكان يسهل على السياح التعرف عليه بسبب لبدته الكثيفة. ويمكن أن تعيش الأسود الأفريقية حتى 18 عاماً في الحرية، وفقاً لمنظمة «كاتس أوف أفريكا» المتخصصة.

ويضم متنزه سيرينغيتي في شمالي تنزانيا ما بين 3000 و3500 أسد، وفقاً للسلطات المسؤولة عن الحياة البرية.

إلا أن الوجود البشري المتزايد في مناطق هجرتها والصيد يحدّان من مساحة مَواطن هذه الحيوانات.