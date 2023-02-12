إلغاء مزاد على «ذكريات» من سلسلة «ستار وورز»

ألغي مزاد على أغراض استُخدمت في سلسلة «ستار وورز»، وكان يملكها الممثل بيتر مايهيو، الذي أدّى شخصية تشوباكا الخيالية، إذ ستعاد إلى أرملته التي فضّلت عدم طرحها في مزاد، رغم رغبة محبي السلسلة في إقامته.

وأدى مايهيو، الذي كان يبلغ طوله 2.21 متر وتوفي عام 2019، شخصية تشوباكا في الفيلم الأصلي والأجزاء الأخرى حتى عام 2015.

وكان مايهيو وزوجته إنجي قد باعا منزلهما في كيلي بشمال إنجلترا قبل ربع قرن، تاركين أدوات وأغراضاً استُخدمت في سلسلة الأفلام الشهيرة، وبينها نصوص سيناريو وصور. وبعدما عثر مالكو المنزل الجدد على الأغراض، استشاروا خبراء في المزادات عرضوها على وسائل الإعلام، وأعلنوا أنهم سيطرحونها للبيع ضمن مزاد. وبعدما علمت أرملة الممثل بالمزاد، غرّدت عبر حساب مؤسسة بيتر مايهيو، التي أُنشئت إحياءً لذكراه: «قلبي حزين لرؤية أغراضنا تُباع في مزاد».

وأوضحت أنّ الصعوبات التي كان يعانيها مايهيو في التنقل جعلت «من المستحيل عليه الذهاب إلى المنزل لاستعادة ما تبقّى من ذكرياته». وأكدت أنّ «التخلي عن الأغراض كان إحدى أكثر الخطوات التي ندم عليها مايهيو». وحذفت دار المزادات صور الأغراض من موقعها الإلكتروني.