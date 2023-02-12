8836000 خطوة.. من أجل الأمل والتوعية في «القافلة الوردية»

أعلنت مسيرة فرسان القافلة الوردية عن تسجيل رقم قياسي في تاريخ جهودها، بإجراء أكثر من 13 ألف فحص مجاني عبر عياداتها الطبية، متجاوزة هدف المسيرة بالوصول إلى 11 ألفاً. وكشفت أن عدد ساعات المتطوعين الذي شارك فيها لهذا العام وصل إلى 59 ألفاً و830 ساعة تطوعية قدمها 385 متطوعاً، منهم 92 متطوعاً مشوا مجتمعين نحو تسعة ملايين خطوة على امتداد إمارات الدولة السبع، لنشر التوعية والأمل.

جاء ذلك خلال حفل اختتام فعاليات دورتها الـ11 الذي أقيم في محطتها الأخيرة بجزيرة الحديريات في أبوظبي، بعد أن جابت المسيرة المعنية بنشر الوعي حول سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر عنه إمارات الدولة السبع، انطلاقاً من الشارقة في الرابع من الشهر الجاري، وقطعت 140 كيلومتراً على ظهر الخيل وصولاً إلى المحطة النهائية في العاصمة.

وكرّم الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، رئيس مجلس إدارة أبوظبي القابضة، خلال حفل الختام، الشركاء والرعاة على دعمهم ومساهماتهم في إنجاح المسيرة، وتحدث خلاله الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية، المبعوث الخاص لمسيرة فرسان القافلة الوردية لهذا العام، بالإضافة إلى رئيسة اللجنة العليا المنظِّمة للمسيرة، ريم بن كرم.

وجابت المسيرة أول من أمس أبوظبي، حيث انطلقت من مواقف سيارات واحة الكرامة باتجاه جامع الشيخ زايد الكبير، قبل أن تتوقّف عند مستشفى هيلث بوينت.

وفي مسيرة هذا العام قطع الفرسان 140 كيلومتراً عبر الإمارات السبع، ومشى 92 متطوعاً ممن رافقوا القافلة الوردية لضمان سلامتها أكثر من ثمانية ملايين و836 ألف خطوة على مدار سبعة أيام.