هزات أرضية في اندونيسيا اليوم.. وفي الجزائر ولبنان وفلسطين أمس



ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر، اليوم، منطقة بابوا في إندونيسيا. ولم تتوفر تفاصيل عن تبعاته بعد.

وكانت هزة أرضية بلغت شدتها 3.3 درجات قد ضربت ولاية البويرة الجزائرية، حوالي الساعة التاسعة من مساء أمس.

كما سجل مرصد الزلازل الأردني في الساعة 9:58 مساء بتوقيت الأردن، هزة أرضية بقوة 4.3 على مقياس ريختر، مركزها الحدود اللبنانية السورية وقال المرصد إن عمق الهزة الأرضية بلغ 10 كم، فيما ضربت هزة أرضية جديدة الأراضي الفلسطينية مساء الأربعاء.

وشعر سكان الضفة الغربية بالهزة التي بلغت قوتها 3.5 درجات على مقياس ريختر، فيما أُعلن أن الهزة وقعت بسبب صدع في الضفة، ولا علاقة لها بزلزال تركيا الذي وقع الاثنين.

وعلق مدير مركز التخطيط والحد من الكوارث الفلسطينية، الدكتور جلال الدبيك من جهته قائلا "إن الهزة الأرضية الأخيرة هي زلزال ضعيف وبلغت قوته 3.5 درجات على مقياس ريختر، مبينا أن مركز الهزة السطحي جنوب شرق نابلس.

وعقب ذلك، أعلنت إذاعة إسرائيلية نقلا عن معهد الأبحاث الجيولوجية أن مركز الهزة الجديدة هو ذات مركز الهزة التي شهدتها شمال نابلس الثلاثاء.