مخالفة مرورية تتسبب في إقالة مسؤول ياباني



قرر وزير شؤون الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو إقالة أحد مساعديه بسبب مخالفة مرورية.

وقال ماتسونو في مؤتمر صحفي إن سكرتيره البالغ من العمر 49 عاماً كان يقود سيارته عائداً إلى منزله مساء يوم الجمعة بعد أن تناول الكحول بمفرده في مطعم في مدينة تشيبا شرقي طوكيو. وقد أوقفته على الطريق شرطة المرور ضمن مهامها بتوقيف السيارات عشوائياً لإجراء اختبارات الكحول على السائقين. واكتشفت الشرطة أن السكرتير قد تناول الكحول بنسبة أعلى من الحد القانوني.

وحسب وكالة الأنباء "وام" أعرب الوزير ماتسونو عن اعتذاره «بدون تحفظ» قائلاً «أنظر الى هذه القضية بمنتهى الجدية لأنني فشلت في الإشراف عليه» لافتاً إلى أن سكرتيره سوف يقدم استقالته رسميا للبرلمان يوم الاثنين.