الأردن: شروع في قتل.. و8 سنوات سجن.. من أجل "باكيت دخان" !

أيدت محكمة التمييز الأردنية حكما أصدرته محكمة الجنايات الكبرى يقضي بحبس رجل 8 سنوات بعد إدانته بمحاولة قتل شخص في محافظة البلقاء بسبب "باكيت دخان".

وقضت محكمة الجنايات بإدانة المتهم بمحاولة القتل التي وقعت يوم في 23 يوليو 2020، وحكمت عليه بالسجن 12 عاما.

لكن المحكمة قررت تخفيض العقوبة إلى 8 سنوات لأن الضحية أسقط حقه الشخصي.

وفي تفاصيل القضية كان الضحية والمتهم يعملان في مكب للنفايات، ودخل المتهم في جدال حاد مع صديق له حول سعر علبة سجائر اشتراها له، عندما حاول الضحية التدخل لوقف المشادة بين الطرفين.

بعد ذلك، سحب المتهم أداة حادة "موس" وطعن الضحية مرة واحدة في صدره، وتم نقل المصاب إلى مستشفى قريب حيث خضع لعدة عمليات جراحية ونجا من الحادث.

وقضت محكمة التمييز بأن إجراءات محكمة الجنايات كانت دقيقة وأن المتهم حُكم عليه بالعقوبة المناسبة.