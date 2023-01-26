التقاط موجات قادمة من اذاعة تبعد 9 مليارات سنة ضوئية عن الأرض

اكتشف فريق دولي من علماء الفلك، لأول مرة، إشارة إذاعية تنبعث من مجرة تبعد نحو 9 مليارات سنة ضوئية عن الأرض، وفقاً لدراسة حديثة، بحسب «ديلي ميل».

وتمكن العلماء من كندا والهند من التقاط إشارة من المجرة SDSSJ0826 + 5630 بمساعدة تلسكوب عملاق في الهند.

ووأوضح أرناب تشاكرابورتي، العالم المشارك للدراسة، أنه لم يتم إرسال الإشارة من قبل كائنات فضائية، ولكنها جاءت من مجرة.

وهذا أول كشف من نوعه للإشارة اللاسلكية من مثل هذه المسافة الهائلة.