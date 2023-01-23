تمساح ينتشل جثة طفل ويحمله على ظهره ليعيده لأهله

أظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي تمساحاً ضخماً يحمل على ظهره جثة طفل غرق في نهر محكام في منطقة شرق كاليمانتان باندونيسيا.

وتوضح اللقطات التي بثتها وسائل الإعلام الإندونيسية التمساح وهو يحمل جسد الطفل الصغير على ظهره.

وتمكنت الشرطة الإندونيسية من التعرف على جثة الطفل محمد زياد وجاية البالغ من العمر 4 سنوات.

وقام قام فريق البحث والإنقاذ المشترك والسكان بنقل الجثة على الفور إلى البر الرئيسي.

ولم يتم العثور على جروح في الجثة عندما تم نقل جثة الطفل الصغير إلى البر، باستثناء جرح في ظهر الجثة كان على التمساح أن يحدثها عند التقاطها من مياه النهر وحملها إلى القارب قبل أن يختفى على الفور في مياه النهر.

وكان الطفل قد غرق في نهر محكام بينما كان يلعب بمفرده خلف منزله في منطقة موارا جاوا.