يوم من المرح العائلي في «ميركاتو»

تتواصل عروض التسوق والفعاليات الترفيهية في مركز «ميركاتو»، خلال مهرجان دبي للتسوق، إذ يقدم المركز باقة من العروض المسرحية، والترويجية والجوائز التي تغني تجربة الزوار.

واستضاف المركز ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق في دورته الـ28 يوماً من المرح العائلي، إذ استمتع الصغار والكبار بعرض الرقص الروسي التقليدي، بالإضافة إلى عرض السحر الكوميدي الروسي.

وتميزت العروض بالأزياء الروسية التقليدية والإيقاعات والحركات المستوحاة من مهارات السيرك، بالإضافة إلى عرض السحر الذي

شارك فيه الأطفال، واستمتعوا بألعاب الخفة الكوميدية.

كما قدم المركز العرض المنغولي الشيق، وعرض الشارع كاسولينا، بالإضافة إلى عروض ترويجية تتيح للمتسوقين فرصة الفوز بجوائز قيمة.