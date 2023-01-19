أم عراقية تنقل أجواء لقاء العراق وقطر إلى ابنتها الكفيفة.. "فيديو"

تداول رواد مواقع تواصل اجتماعي مقطع فيديو بشكل واسع لأم عراقية في مدرجات ملعب البصرة الدولي "جذع النخلة"، وهي تنقل لابنتها الكفيفة مجريات لقاء العراق وقطر.

ولاقى المقطع استحسان رواد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث وصف بعضهم المشهد بالمؤثر.

وظهرت الأم وهي تحاول أن تشارك ابنتها الكفيفة أحداث المباراة التي انتهت بفوز منتخب العراق على منتخب قطر بنتيجة 2-1، مساء الإثنين الماضي، ضمن بطولة "خليجي 25".

يشار إلى أن نتيجة جميع أهداف المباراة جرت في الشوط الأول.

وتقدم العراق عن طريق ابراهيم بايش في الدقيقة 19. ثم عادل المنتخب القطري النتيجة بعد عشر دقائق تقريبا عن طريق عمرو سوراغ.

وسجل العراق هدف الفوز الثاني في نهاية الشوط الأول عن طريق أيمن حسين.