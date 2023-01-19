القرية العالمية تدرّب «المخرجين الشباب» على صناعة مقاطع لا تُنسى

أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، مواعيد ورش العمل المجانية المقرر إقامتها ضمن مسابقة جائزة المخرجين الشباب التي أطلقتها بالتعاون مع أكاديمية بلووم ورلد، تحت شعار «عالمي الأكثر روعة».

تستهدف المسابقة التي تحتفي بـ«شهر المبدعين» طلبة دولة الإمارات، الذين تراوح أعمارهم بين خمسة و14 عاماً، المدعوين لإظهار مهاراتهم في صناعة فيلم قصير يروي قصتهم أو قصة أي شخص يعرفونه، وكيفية جعلهم من العالم مكاناً أروع للجميع، أو يلقي الضوء على مساهماتهم الحالية في بناء مستقبل واعد وأكثر إشراقاً. وستمنح المسابقة الفرصة لاثنين من المشاركين فيها للفوز بمنحة دراسية كاملة بقيمة ما يزيد على مليون درهم مُقدّمة من أكاديمية بلووم ورلد.

وتهدف ورش العمل إلى مساعدة الفنانين الصغار على تقديم أعمالهم للجائزة، إذ تستضيف ورشة صناعة الأفلام، غداً، المخرجة والمنتجة الإماراتية نهلة الفهد، في «مسرح الصغار» بالقرية العالمية، والتي ستركز على الاستفادة من مهارات صناعة الأفلام الحالية، وستقدم للمشاركين الصغار مجموعة من النصائح لكيفية تصوير مقطع فيديو لا يُنسى. أما ورشة رواية القصص في 24 الجاري فستشارك خلالها صانعة المحتوى المتخصصة في سرد القصص ميثاء محمد، معارفها وخبراتها في مجال فن سرد القصص، وكيفية الحفاظ على تفاعل الجمهور وجذبه من خلال تقديم محتوى رائع ومقنع. وستستضيف ورشة افتراضية غداً صانع الأفلام والكاتب أوزير ميرشانت.