الأمير هاري: حذفت تفاصيل كثيرة عن شقيقي ووالدي (الملك) لا أريد أن يعرفها العالم

كشف الأمير البريطاني، هاري، أنه حذف الكثير من التفاصيل المتعلقة بوالده وشقيقه من كتابه "سبير".

وقال في مقابلة مع صحيفة "التلغراف" إنه كان قلقا من نشر تفاصيل أوسع عن حياة والده، الملك تشارلز الثالث، وشقيقه ويليام أمير ويلز.

وأشار إلى أنه يمكنه كتابة مذكرات أخرى، مبينا أن حجم المسودة الأولى لـ "سبير" كان ضعف الطبعة النهائية للكتاب الذي أثار نشره كثير من الجدل.

وتابع: "هناك أشياء حدثت بيني وبين أخي وإلى حد ما بيني وبين والدي، لا أريد أن يعرفها العالم، لأنني أعتقد أنهم لن يسامحونني أبدا" حال الإفصاح عنها.

وباتت مذكرات الأمير هاري التي تحمل عنوان "سبير" أسرع كتاب غير روائي مبيعا في بريطانيا بعد أن بيع منها 400 ألف نسخة حتى الآن في صورة مطبوعة ورقية وإلكترونية وصوتية، وفق وسائل إعلامية بريطانية.