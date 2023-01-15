إعلاميون يتوقعون قراراً مهماً.. جورج وسوف سينظم مؤتمرا صحفيا بعد "الأربعين"

تداولت وسائل إعلام أنباء عن نية الفنان السوري جورج وسوف اعتزال الغناء عقب وفاة نجله وديع مؤخرا إثر مضاعفات عملية جراحية.

وبحسب موقع، "FilFan.com"، فقد انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار عن اعتزال الفنان جورج وسوف الغناء، بعد وفاة ابنه الأكبر وديع.

من جهتها قالت الصحفية اللبنانية هنادي عيسى: "جورج وسوف حزين بدرجة فوق الوصف ويقول للمقربين له أنه لا يريد الغناء ولا يريد أن يسمع اسم أبو وديع على المسرح"، بحسب ما ذكره الموقع.

وأضافت عيسى: "جورج وسوف سينظم مؤتمرا صحفيا بعد الأربعين، وسيتحدث فيه إن كان يعتزل أم لا، لكن خلال هذه الفترة هو يعيش حزن كبير لأن الجرح كبير".