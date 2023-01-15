نجم موسيقي: الذكاء الاصطناعي يكتب أغاني أفضل من كثيرين

أعرب نجم فريق «آبا» الموسيقي بيورن أولفايوس، أول من أمس، عن اعتقاده بأن الذكاء الاصطناعي سيكون قادراً على كتابة موسيقى أفضل من العديد من البشر بمرور الوقت.

وخلال ظهوره في مؤتمر الابتكار «دي إل دي» في ميونيخ، أشار بيورن، عضو فريق «آب» أحد أشهر فرق الروك الموسيقية السويدية في فترة سبعينات القرن الماضي، إلى أنه تم إصدار ما يصل إلى 100 ألف أغنية وتسجيلات أخرى على خدمة البث المباشر «سبوتيفاي» كل يوم العام الماضي.

وأضاف بيورن: «ألا تعتقد أن الذكاء الاصطناعي سيكون قادراً على كتابة موسيقى أفضل من الكثير من تلك الأغاني البالغ عددها 100 ألف أغنية في اليوم؟». ثم تساءل لاحقاً: «سيحدث.. أخشى أن يحدث ذلك».

يشار إلى أنه يتم بالفعل استخدام هذا البرنامج على الأقل فى مقاطع من الأغاني التى تستخدم بالفعل فى الانتاج الموسيقي، وقد ينظر إليها حتى الآن بشكل أساسي على أنها أداة لمساعدة الملحنين.