شعبية الوجبات النباتية تزداد على رحلات طيران الإمارات

سجلت طيران الإمارات نمواً بنسبة 154% في الطلب على الوجبات النباتية المقدمة على الطائرات بين عامي 2021 و2022، كما قدّمت أكثر من 280 ألف وجبة نباتية على الرحلات خلال العام الماضي.

وتوفر طيران الإمارات وجبات نباتية منذ تسعينات القرن الماضي، وتقدم حالياً أكثر من 180 وصفة تلبي متطلبات النباتيين أو أولئك الراغبين في وجبة صحية على متن الطائرة.

وبالإضافة إلى الوجبات النباتية المنوعة في جميع الدرجات، قدمت طيران الإمارات على رحلاتها أكثر من 195 ألف طبق حلوى نباتية في 2022.

وصُنّفت طيران الإمارات على أنها أفضل ناقلة للمسافرين النباتيين في العديد من استطلاعات الرأي على المواقع الشبكية المختصة، بما فيها VegNews. واستثمرت في تطوير قائمة نباتية جديدة في الدرجتين الأولى والأعمال خلال 2022 لمنافسة المطاعم الشهيرة في هذا المجال، وأمضت عاماً في التطوير في «الإمارات لتموين الطائرات»، أكبر منشأة من نوعها في العالم، وتضم 11 ألف موظف وطهاه عالميين من 69 جنسية وتقدم ما يصل إلى 225 ألف وجبة يومياً.