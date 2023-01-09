بلمسات «نجوم الأعمال».. تصاميم إبداعية وإكسسوارات

اختتمت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد» التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أعمال النسخة الثامنة من مبادرة «نجوم الأعمال»، والتي نظمت بالشراكة مع مجلس الشارقة للتعليم وبالتعاون مع مؤسسة ناشئة الشارقة ومتحف الشارقة للآثار في منتزه كشيشة في منطقة الرحمانية وبمشاركة 80 طالباً وطالبة من مراحل تعليمية مختلفة.

وشهدت النسخة الثامنة من المبادرة إقبالاً جماهيرياً كبيراً وحققت مشاريع الطلبة خلال 10 أيام - مدة المبادرة - إيرادات تتجاوز الـ114 ألف درهم لإجمالي 40 مشروعاً تجارياً بتنظيم من قبل طلبة المدارس والجامعات، إذ تنوّعت المشاريع في مجالات مرتبطة بمنتجات العطور والإكسسوارات ومنتجات غذائية وزراعة النباتات وطباعة تصاميم إبداعية على الملابس والحقائب وغيرها.

وقال مدير مؤسسة «رُوّاد» حمد علي عبدالله المحمود، إن «المنح المالية لمشاريع الطلبة خلال النسخة الثامنة من مبادرة نجوم الأعمال بلغت 40 ألف درهم، وأثبت الطلبة المشاركون كفاءة كبيرة في عملية الإدارة المالية والترويج والتسويق لمنتجاتهم، وتمكنهم من تحقيق إجمالي إيرادات بلغت 114 ألفاً و138 درهماً لهذا العام، وهو ما يرفع إجمالي الإيرادات المتحققة من هذه المبادرة حتى الآن إلى 1.312.440 درهم».

وأكد أن «رُوّاد» ستواصل جهودها في ترسيخ ثقافة ومفهوم ريادة الأعمال لدى الأجيال الناشئة، والعمل على تحفيزهم على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع تجارية على أرض الواقع بما يدعم جهود المؤسسة في تنمية قطاع ريادة الأعمال وتطوير كوادر مواطنة مؤهلة لقيادة مسيرة نمو هذا القطاع الحيوي، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي لإمارة الشارقة ودولة الإمارات ككل.

وشارك في أعمال النسخة الثامنة من «نجوم الأعمال» طلاب من فئات عمرية راوحت ما بين تسعة و20 عاماً، وتم تقسيم المشاريع على مرحلتين شارك في المرحلة الأولى 40 طالباً وطالبة من مراحل التعليم الدراسي الابتدائي والإعدادي بعدد 19 للإناث مقابل 21 للذكور. فيما شارك في المرحلة الثانية 40 طالباً من مراحل التعليم الثانوي ومن الجامعات، من بينهم 24 من الإناث و16 من الذكور، وحققت مشاريع المرحلة الأولى إيرادات تصل إلى 71 ألفاً و234 درهماً. فيما حققت المرحلة الثانية إيرادات تصل إلى 42 ألفاً و904 دراهم.

• 114 ألف درهم لـ40 مشروعاً بتنظيم من قبل طلبة المدارس والجامعات.

حمد المحمود:

• «المبادرة ستواصل جهودها في ترسيخ ثقافة ومفهوم ريادة الأعمال لدى الأجيال الناشئة، والعمل على تحفيزهم على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع على أرض الواقع».