لوحات بهجة وتفاؤل تضيء سماء عجمان

رسمت منطقة كورنيش عجمان لوحات فنية باهرة زيّنت سماء الإمارة احتفالاً بحلول العام الجديد 2023، إذ شهد الكورنيش إطلاق عرض ضخم للألعاب النارية نظّمته دائرة التنمية السياحية، تزامناً مع الاحتفالات باستقبال العام الميلادي الجديد.

واكتظت ساحات واجهة الكورنيش والأماكن المحيطة بها بآلاف الزوّار الذين قصدوا الواجهة من ساعات باكرة، ليتسنّى لهم حجز مواقعهم والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية المميزة، ومشاهدة عروض الألعاب النارية التي رسمت لوحات بهجة وتفاؤل.

وهنّأ مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، محمود خليل الهاشمي، شعب الإمارات وشعوب العالم أجمع بمناسبة حلول 2023، متمنياً أن يشهد القطاع السياحي في الدولة مزيداً من الازدهار والتمكين، وذلك لتنوّع المحتوى السياحي المنتشر في ربوع دولة الإمارات الحبيبة، وقدرته الجاذبة للشرائح المختلفة من السياح والزوّار.

وأكّد أن الإمارات أصبحت من أهم الدول التي يقصدها الزوّار من مختلف دول العالم للاستمتاع باحتفالات رأس السنة، والألعاب النارية التي تميّزها، مشيراً الى أن حملة «أجمل شتاء في العالم»، التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تعطي طابعاً خاصاً ومتميزاً لاحتفالات رأس السنة وللفعاليات السياحية والترفيهية الشتوية في دولة الإمارات كل عام، والتي تهدف إلى تشجيع السوق المحلية على اكتشاف جمال الوجهات الشتوية السياحية في الإمارات. وأضاف الهاشمي أن «عجمان نجحت في تعزيز مكانتها كإحدى أهم الأسواق الجاذبة للسياح، إذ تتمتع الإمارة بجميع المقومات المناسبة للسياحة المستدامة، سواء من حيث البنية التحتية المتطوّرة، أو الخدمات والمنشآت الفندقية المتميزة، أو من حيث التنوّع الطبيعي والبيئي فيها، أو خيارات التسوّق والمهرجانات المختلفة، وهذا ما جعل منها وجهة مفضّلة للسياح في هذا الموسم السياحي».