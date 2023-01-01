مطعم «بوردووك» الشهير يعود بحلّة جديدة وقائمة شتوية

يقع مطعم «بوردووك» Boardwalk، أحد الوجهات المفضّلة في المدينة، على ضفاف خور دبي، حيث يوفّر أروع الإطلالات على المياه الرقراقة. ويستعدّ المطعم الحائز جوائز عدة للعودة بحلّة جديدة، مع قائمة مأكولات لذيذة ومتجدّدة، تشمل أطيب الأطباق الإيطالية-المتوسطية، من إعداد رئيس الطهاة باولو رومانو.

ويتميّز «بوردووك» بموقع جميل وترّاس خارجي فسيح، ويتيح للضيوف ملاذاً بعيداً عن صخب المدينة، وتجربة طعام لا مثيل لها. وحرصاً على إبهار الضيوف، جدّد المطعم ديكوره وقائمته، ليدلّل ضيوفه بأطباق تزخر بألذّ النكهات.

ويشتهر الشيف باولو بتقديم أطباق محضّرة من المكوّنات الطازجة، وقد أدخل لمسته المميّزة إلى قائمة مأكولات المطعم، مع طرح باقة من الأطباق المتوسطية الكلاسيكية بأسلوب إيطالي مميّز من وحي هوية الشيف. ويشمل المطعم أيضاً برّاداً طازجاً لثمار البحر، يتيح للضيوف الاستمتاع بالمأكولات النيئة، مثل الإسقلوب النيء المزيّن بالشمرة والفلفل الوردي، وكارباتشيو السلمون مع الفريغولا المقرمشة، وصلصة الخل والثوم الأسود، وغيرها.

وتنتظر الضيوف مقبّلات لذيذة، مثل جبنة الفيتا غير المملّحة والمعتّقة مع الطماطم وكروتون الفوكاشيا، وخاصرة لحم العجل المطهوّة على نار هادئة.