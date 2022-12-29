ضيوف القرية العالمية على موعد مع رحمة رياض

تستضيف القرية العالمية حفلاً فنياً للنجمة العراقية رحمة رياض، على خشبة المسرح الرئيس في 11 يناير المقبل.

وتحظى رحمة رياض بشعبية واسعة لدى الجمهور في العالم العربي، وقدمت العديد من الأعمال الفنية المميزة، مثل: «وعد مني»، «الكوكب»، «ماكو مني»، و«أصعد للكَمر». وتألقت أخيراً في الأغنية الرسمية لبطولة كأس العالم بكرة القدم 2022، (Light The Sky)، التي شهدت مشاركة كوكبة من أشهر الفنانات العرب، وسرقت خلالها أنظار الكثير من الجمهور في العالم العربي والعالم.

وتعد رحمة رياض رابع فنانة تشارك في الحفلات التي تقيمها القرية العالمية في موسمها الحالي، بعد الحفلات الثلاث التي شهدت مشاركة كل من: مريام فارس ونانسي عجرم ونجمة بوليوود نيها كاكار.

يذكر أن الحفلات الفنية التي تقيمها القرية العالمية على مسرحها الرئيس متاحة لجميع الضيوف، مع توافر مناطق مخصصة للعائلات للاستمتاع بكل ما تقدمه الوجهة من نجوم الفن.