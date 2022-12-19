انقاذ طفل سعودي بعد 4 ساعات من غرقه في خزان مياه

عاشت أسرة الطفل السعودي عنبر الرويلي الذي يبلغ من العمر 8 سنوات، لحظات عصيبة أثناء البحث عنه، عندما لم يعد من المدرسة في الموعد المعتاد حتى تم العثور عليه من قبل رجال الأمن في خزان على سطح مدرسته.

ووصف جد الطفل موقف رجل الأمن حمود الشمري بالبطولي، بعد أن تمكن من إنقاذ طفلهم الذي سقط في خزان ماء تابع لإحدى مدارس محافظة الخفجي شرق المملكة. وقال الجد لـ"العربية.نت" "عندما ذهب حفيدي إلى المدرسة بشكل اعتيادي، فُوجئنا ببلاغ يفيد بأنه لم يأتِ إلى المدرسة، مما أثار مخاوفنا ودفعنا للذهاب برفقة والدته إلى المدرسة للوقوف على الأمر".

وتابع الجد "بعد سؤال حارس المدرسة أكد عدم خروج أي طالب من المدرسة، لنتوجه إلى مديرة المدرسة وطالبناها بالبحث عن الطفل داخل المدرسة، إلا أنها أكدت عدم وجوده، حينها قررنا إبلاغ الجهات الأمنية، لنبدأ رحلة البحث عن "عنبر" في كل مكان حتى تم العثور عليه داخل الخزان بعد سقوطه في وقت مبكر.

وأضاف، حينها قرر الضابط حمود الشمري المغامرة بالقفز داخل الخزان، حيث لم يكن ممتلئاً بكامله، وأخرج الطفل بعد مكوثه أكثر من 4 ساعات بداخله وسط الماء.