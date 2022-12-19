«ملتقى السمالية» يدرّب الجيل الجديد على «السنع» والصقارة

نظم نادي تراث الإمارات برنامج «الكشتة» في مدينة السمحة بأبوظبي، الذي يأتي ضمن فعاليات ملتقى السمالية الربيعي، الذي ينظمه النادي تحت شعار «موروثنا»، ويستمر حتى 23 الجاري، بمشاركة المراكز الشبابية والنسائية التابعة له.

وتضمن برنامج «الكشتة» فعاليات عدة، منها تنظيم ورش للطلاب المشاركين عن سنع المجالس واستقبال الضيوف وإعداد القهوة العربية وتقديمها، والصقارة. كما تضمن البرنامج فقرات للطبخ الشعبي والألعاب الشعبية (شد الحبل، الميد، الخيش، وقبة ومسطاح).

وقال مدير مركز السمحة، سلطان الرميثي، إن «(الكشتة) من البرامج المميزة التي اعتاد نادي تراث الإمارات تنظيمها ضمن فعاليات ملتقى السمالية الربيعي، بهدف تنمية مهارات الطلاب، وتحفيزهم للحصول على المعارف القيمة في ميادين عديدة، لدعم مسيرتهم الحياتية، وتوفير بيئة سليمة وفضاءات رحبة يقضون فيها إجازتهم بكل ما هو ممتع ومفيد وهادف».

وتنطلق اليوم في جزيرة السمالية فعاليات الأسبوع الثاني للملتقى بجملة متنوّعة من الأنشطة والبرامج، التي تسهم في تنمية المعرفة بالتراث الإماراتي لدى الطلاب.