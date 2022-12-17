هل ستمنع نقابة الموسيقيين المصريين "ويجز" من احياء حفل ختام كأس العالم في قطر ؟

تناقل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما أثير عن نية نقابة الموسيقيين في مصر منع مطرب الراب المصري "ويجز" من إحياء حفل ختام كأس العالم في قطر غدا الأحد.

ففي الوقت الذي تتجه أنظار العالم نحو ستاد لوسيل، الذي سيحتضن حفل ختام المونديال، وهو الحفل الذي سيقدم فيه "ويجز" أغنية "عز العرب" التي انتهى منها بالفعل، انتشرت أخبار كثيرة عن نية نقابة الموسيقيين ملاحقة ويجز، وأنه لا يجوز له التوجه إلى قطر والمشاركة في حفل ختام المونديال، دون أن يحصل على تصريح من قبل النقابة.

حالة الغموض الكبيرة التي سادت خلال الأيام الماضية حول مشاركة المطرب المصري، دفعت نقيب الموسيقيين مصطفى كامل إلى إصدار بيان لتوضيح الأمر بالنسبة للرأي العام، مؤكدا فيه أن كل ما يثار حول مطرب الراب "ويجز" هي أمور غير صحيحة وليس لها علاقة بالواقع.

مشيرا حسب "العربية نت" إلى أن "هناك من يفتعل أزمة غير حقيقية وغير مبررة بهدف الإثارة، ولا أعلم ما هو الهدف من افتعالها ومن هو الراعي لها"، مؤكدا أن "ويجز" مثل بقية زملائه أعضاء شعبة الراب، حاول هو احتواءهم وتوفيق أمورهم من حيث العضوية.

لكنه شدد على أن ويجز لم يحضر إلى مقر النقابة نهائيا عكس بقية زملائه، وذلك بعد أن أصدرت النقابة قرارها بإلغاء كافة التصاريح السابقة، وهو ما يعني أن "ويجز" لا يحمل التصريح الخاص بالعمل داخل جمهورية مصر العربية.

مصطفى كامل أكد أنه كنقيب للموسيقيين يعلن دعمه لكل من يمثل مصر في الخارج، شريطة أن يكون تمثيلا مشرفا ولائقا بسمعة الفن المصري باختلاف نماذجه وأشكاله.