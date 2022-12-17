«أضواء دبي» تستقطب الآلاف في «ذي بوينت»

استقطبت فعاليات «أضواء دبي» الآلاف من الزوار لالتقاط الصورة المدهشة في هذه الفعالية التي أقيمت ضمن النسخة 28 من «مهرجان دبي للتسوق» واحتشد الجمهور في «ذي بوينت» ضمن «نخلة جميرا»، أيضاً لمشاهدة عرض للألعاب النارية التي جعلت سماء الليل تشعّ بالأنوار وتنبض بالحياة، وعرض مذهل للنافورة، ومسيرات احتفالية وغامرة.

وستتواصل الاحتفالات في «ذي بوينت» حيث يجد الجميع شيئاً لهم خلال هذا الموسم. ويمكن للزوار من جميع الأعمار الاستمتاع بكرنفال «Sea-Wonder» (عجائب البحر) الاحتفالية الخلاّبة التي ستشق طريقها حول «نخلة جميرا» لتنشر الترفيه والمرح مع شخصيات مذهلة تحت الماء تتجول في المنتزهات المضيئة. كذلك، يمكن للعائلات أن تلتقي لعيش ذكريات لا يمكن نسيانها والتوقف عند ساحة الفعاليات لالتقاط صور والاستمتاع بلحظات رائعة تحت القوس الذي يتبع مفهوماً مائياً والمضاء بألوان زاهية.