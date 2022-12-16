أسترالية سقطت من ارتفاع 4000 متر وبقيت على قيد الحياة

نجت امرأة أسترالية من الموت على الرغم من سقوطها من ارتفاع أربعة آلاف متر.

وقالت صحيفة LADBible، أنه وفقًا للمرأة، كان سبب سقوطها هو تشابك حبال مظلتها وتعثرها وعدم انفتاحها.

وكشفت إيما كيري، بأنها كانت منذ فترة طويلة تحلم بتحقيق قفزة بالمظلة، وقد حققت رغبتها في جبال الألب، ولكن الأمور لم تسر كما كان مخططا لها، حيث لم تنفتح مظلتها بسبب تشابك حبالها في الهواء، ما أدى إلى سقوطها على الأرض من ارتفاع أربعة آلاف متر.

ومع ذلك بقيت كيري على قيد الحياة ولكنها أصيبت بشلل الأطراف السفلى وكانت واعية، وقد أخبرها الأطباء بأنها لن تتمكن في المستقبل من المشي على قدميها.

وتقول كيري: "أتذكر السقوط، واتذكر اصطدامي بالأرض، واتذكر اللحظة التي أدركت فيها أنني مشلولة، كنت أعاني من ألم لا يطاق في جميع أنحاء جسمي".

ولكن على الرغم من توقعات الأطباء، بدأت الحساسية تعود لساقيها وتعلمت المشي ثانية.

وتقول كيري: "لقد تغيرت حياتي فعلا منذ تلك اللحظة".