تاريخ الإمارات في صور نادرة

عبْر مجموعة من الصور النادرة، التي لم يتم عرضها سابقاً، ويعود تاريخ التقاطها إلى الثاني من ديسمبر من عام 1971، عرض المصور راميش شوكلا، أعمالاً في مينا السلام بدبي، توثق جوانب من إرث دولة الإمارات، وتنقل الزوار في رحلة تعرّج على أبرز المنعطفات التاريخية للدولة، كما يظهر المعرض مسيرة نمو وازدهار الدولة، ومراحل التغيير والتطوير الهائلة التي مرت بها، وذلك من خلال صور قادتها وأحيائها وشعبها وطبيعتها.

وتحتل صور شوكلا مكانة كبيرة في الإمارات، نظراً لخصوصيتها وتميزها لاسيما صورته لمؤسس الدولة المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والتي تم استخدامها في جواز سفر إكسبو 2020 دبي، وفي الورقة النقدية من فئة 50 درهماً، الصادرة العام الماضي احتفالاً بالذكرى الـ50 لتأسيس الدولة.