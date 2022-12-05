الأردن.. لحظات مؤثرة عاشتها ضابطة سير خلال منع شاب من الانتحار (فيديو)

تكللت جهود ضابطة في إدارة السير المركزية في الأردن بالنجاح، بمنع شاب أردني من الانتحار بإلقاء نفسه من فوق جسر بالعاصمة عمّان، أمس.

وفي مقطع فيديو وثق الحادثة التي كانت بطلتها الملازم ثاني علا الجالودي، ظهر الشاب وهو على الجسر بينما الضابطة بجواره على الأرض تطلب منه العدول عن الانتحار، و "عدم اتخاذ قرار لا رجعة فيه" قائلة: "أنا معك، أنا معك، انظر إلي".

ليعدل الشاب بالفعل بعد فترة من طلبها منه بالنزول عن الجسر عن محاولة الانتحار.

وتظهر الجالودي بعدها في مقطع الفيديو وهي تجلس إلى جانب الطريق العام وتبكي بشدة تأثرا بما حدث.