مصر تودّع صاحب «حديث المدينة».. مفيد فوزي

ودّع الوسط الإعلامي المصري والعربي الإعلامي مفيد فوزي الذي رحل أمس، عن عمر يناهز 89 عاماً، بعد صراع مع المرض، وشيعت جنازته من كنيسة المرعشلي بحي الزمالك في القاهرة.

وخلال مشواره الذي امتد على ما يقرب من 65 عاماً، أطلق على مفيد فوزي عدد من الألقاب، منها «المحاور» و«صاحب حديث المدينة»، وترك مكتبة قيمة من اللقاءات والحوارات التي أجراها مع نجوم السياسة والفن والثقافة والمجتمع، من أبرزها حواراته مع الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، وعدد كبير من رؤساء الوزراء والوزراء السابقين في مصر مثل عاطف عبيد وكمال الجنزوري وأحمد نظيف، ومن الوزراء، حسن أبوباشا وزكي بدر وأحمد رشدي وحبيب العادلي. وفي مجال الثقافة ورموز المجتمع حاور يحيى حقي ويوسف إدريس وإحسان عبدالقدوس ومصطفى أمين ونجيب محفوظ وأحمد زويل وفاروق الباز ومحمد البرادعي وعادل إمام، وغيرهم كثيرون.

وتخرج مفيد فوزي، الذي وُلد في 19 يونيو 1933 بمحافظة بني سويف بصعيد مصر، في كلية الآداب جامعة القاهرة قسم اللغة الإنجليزية عام 1959، وبدأ مشواره المهني في عام 1957 كمحرر في مجلة «صباح الخير» بمؤسسة روزاليوسف، وتتلمذ على يد الكاتب الراحل أحمد بهاء الدين، وعمل بها لفترة طويلة حتى تولى منصب رئيس تحرير المجلة لمدة ثماني سنوات متتالية. وفي عام 1968 تزوج مفيد فوزي من الإذاعية آمال العمدة، وأنجبا ابنتهما حنان التي تعمل في مجال الصحافة والإعلام أيضاً.

ورغم أن برنامج مفيد فوزي «حديث المدينة» يُعد الأشهر في مسيرته، باعتباره نموذجاً للتحقيق الصحافي التلفزيوني، إلا أن الراحل قدم العديد من البرامج الإذاعية منها برنامج «فوازير رمضان» مع آمال فهمي لـ10 سنوات، وبرنامج «أوافق.. أمتنع» تقديم سناء منصور، وبرنامج «فنجان شاي» تقديم سامية صادق، كما قدم حلقات في إذاعة الشرق الأوسط، منها برنامج «ضيف في ليلة صيف» وبرنامج «أين هم الآن» وغيرها من البرامج، إلى أن قررت الإعلامية سامية صادق ظهوره على شاشة التلفزيون المصري عام 1982 لتقديم برامجه بنفسه، مشيرة إلى أن أفضل من يقدم برنامجاً هو من يعده.

أعمال

من أبرز البرامج التي قدمها الراحل مفيد فوزي: «عصر من الفن» عن أم كلثوم، و«صديقي الموعود بالعذاب» عن عبدالحليم حافظ، و«المدفع قبل الخبز أحياناً» مع المشير عبدالحليم أبوغزالة، و«الموسيقار وأنا» وحوار مطول مع محمد عبدالوهاب. أيضاً شارك مفيد فوزي في فيلمين سينمائيين باسمه وشخصيته الحقيقية كصحافي ومحاور، هما «حديث المدينة» من إنتاج ماجدة الصباحي، و«معالي الوزير» مع الفنان أحمد زكي.

الراحل حاور حسني مبارك ويحيى حقي ويوسف إدريس ونجيب محفوظ وأحمد زويل وعادل إمام.

65

عاماً، هي مشوار مفيد فوزي مع العمل الإعلامي، والذي غاب عن 89 عاماً.